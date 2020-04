Intervenuto ai microfoni di “Tuttoseried.com”, Domenico Mistretta, attaccante del Marina di Ragusa, si è espresso così in merito alla possibile ripresa del campionato: «La vita di tutta l’umanità è stata letteralmente sconvolta dalla comparsa di questo virus che sta mietendo vittime in tutto il mondo. Non è stato e non è facile abituarsi a questa nuova vita, ma ognuno di noi penso che abbia capito che l’unico modo per uscirne sia quello di rispettare le regole che ci sono state imposte, per sconfiggere al più presto un nemico invisibile e salvare la vita a noi stessi e agli altri. La ripresa del campionato? I Calciatori vorrebbero sempre giocare, ma oggi è difficile e alquanto improbabile che la Stagione possa riprendere. Sussistono troppi problemi logistici, economici, sociali, sanitari, per non parlare della condizione psico-fisica di ognuno di noi, tornata inevitabilmente a livelli da precampionato. Quindi, penso che questa Stagione sia ragionevolmente giunta al termine. In caso di chiusura anticipata, a mio avviso, bisognerebbe rispettare la classifica maturata al momento dello stop, promuovendo le attuali prime in graduatoria e valutando solo l’ipotesi di effettuare dei ripescaggi nella Categoria superiore, senza la disputa di Play-Off e Play-Out. Temo però che ci sia il rischio di falsare la Stagione, sia che si torni in campo in piena estate, sia che si decidano i vari verdetti a tavolino. Chi dovrà decidere in questo senso, avrà un compito molto gravoso da svolgere».