Il nuovo difensore del Palermo, Ivan Marconi, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole: «Come caratteristiche mi ritengo un centrale, ma ho fatto anche il terzino, ovviamente con i miei limiti perché non sono uno che attacca. Prediligo la fase centrale, perché mi sento più a mio agio. Negli ultimi anni ho fatto qualche gol, non ne ho fatti tantissimi. Questi comunque, nascono da palla inattiva. Un difensore quando va a saltare ha le stesse possibilità degli attaccanti, quindi si cerca di sfruttare al meglio le occasioni».