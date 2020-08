Il nuovo difensore del Palermo, Ivan Marconi, ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue parole:

«Non sono uno di molte parole, ma tendo a dare il mio contributo con una corsa in più piuttosto che una chiacchiera. Il gruppo ci ha accolto bene. Ovviamente dal punto di vista del pubblico il sud è di tre categorie superiori rispetto al nord. Purtroppo per via del Covid si naviga a vista, speriamo che i tifosi ci possano supportare appena sarà possibile. Il pubblico è una componente fondamentale».