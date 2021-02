Il difensore del Palermo Ivan Marconi è intervenuto ai microfoni di TRM, all’interno del programma “Siamo Aquile”.

Questo uno stralcio dell’intervista integrale che andrà in onda domani sera: «Per vincere un campionato c’è bisogno di un’alchimia generale fatta anche di fortuna e della ricerca del feeling giusto. Quest’anno qualcosa non è andata bene anche se in campo cerchiamo di dare sempre tutto.





Quando abbiamo perso contro il Catanzaro ho guardato i miei compagni e mi sono reso conto che avevano dato tutto. Mentre in altre partite l’atteggiamento era un po’ più scarico, ma questo purtroppo fa parte di questa stagione».