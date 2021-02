Palermo a Torretta per conoscere, ma non solo, il terreno dove sorgerà il nuovo centro sportivo rosanero. La squadra rosanero, dopo aver svolto la seduta mattutina di allenamento al Pasqualino di Carini, si è spostata a Torretta. Lì era presente anche la dirigenza rosanero e lo staff tecnico.

Il gruppo rosanero, invitato dal presidente Mirri, ha avuto modo di fare conoscenza del luogo che vedrà sorgere la casa rosanero, ma anche di pranzare insieme. Questo, per la squadra, è anche un momento per stare in allegria e passare un po’ di tempo fuori dal campo; cosa che lo scorso anno accadeva spesso, ma che in questa stagione, a causa delle restrizioni legate al Covid, è stato impossibile.





Da parte della dirigenza, in particolare dal numero uno di viale del Fante, può essere un messaggio di solidità societaria, utile anche a distogliere la squadra da quelli che potrebbero essere gli scenari futuri del club.

Di seguito il video dell’arrivo dei calciatori realizzato dalla nostra redazione: