Intervistato da “Bresciaingol” Dario Marcolin, ha parlato in merito al campionato di serie B:

«Brescia e Frosinone non possono essere considerati delle sorprese, semmai lo è la Reggina lì davanti. Il fatto che in testa non ci siano Cagliari e Genoa è la sorpresa, ma siamo solo all’inizio di una lunga stagione e credo che nessuno abbia certezze in questo momento su quello che ci aspetta. Il Brescia? Si, so bene quello che è successo quest’estate con le vicende di Cellino ed è chiaro che il presidente non abbia voluto confermare chi guadagnava di più come Palacio, Sabelli, Pajac… Il Brescia è pur sempre reduce da due play off consecutivi, il blasone non manca, la piazza c’è. Si è deciso di puntare su gente più fresca, su un allenatore conosciuto, ma comunque anche lui fresco, giovane, innovativo. Quanto può durare il Brescia in vetta? Bisogna capire quanto Cagliari e Genoa impiegheranno a trovare il giusto passo. Io punto anche sul Benevento, che è ben strutturato e non ha cambiato molto. Il Parma è in cerca di un’identità, così come il Modena per altro».