Roberto Insigne è stato presentato quest’oggi come nuovo calciatore del Frosinone.

Ecco le sue parole:

«Cercavo un progetto del genere, che fosse in grado di esaltare le mie qualità e appunto permettermi di dare il massimo. Spero solo di farlo e portare a casa l’obiettivo. Pronto per scendere in campo nel weekend? Dalla prossima gara non lo so, sono scelte del mister. Per quanto riguarda la squadra giovane, parto dal presupposto che sono anche io giovane. La scelta di arrivare qui, lo ripeto, perché c’è tanta voglia di fare bene. Dobbiamo essere bravi noi, quelli con maggiore esperienza, a trascinare i giovani che possono farci fare la differenza. Angelozzi e Grosso? Per convincermi non ci sono voluti tanto tempo e tante parole. Lo scorso anno le idee del Frosinone mi avevano impressionato tantissimo, da quelle del mister a quelle del Direttore. Per quanto riguarda il mister stesso, sono molto contento della scelta. È un allenatore che fa risaltare molto le mie caratteristiche».