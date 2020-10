Claudio Marchisio, ex centrocampista della Juventus, ha voluto commentare i fatti accaduti ieri a Torino, dove sono state distrutte alcune vetrine di negozi.

L’ex centrocampista della Juventus ha pubblicato dei tweet contro i teppisti, di seguito quanto pubblicato da Marchisio:





“Qui siamo a Torino, ma sta succedendo in molte piazze. È importante far capire alla gente che questi sono teppisti, non persone e lavoratori che avevano intenzioni di protesta contro un governo che sta mettendo allo stremo delle forze le persone e le famiglie italiane”. E ancora mostrando la foto di una ragazzina con il cartello “Riaprite il locale di papà”, l’ex calciatore scrive: “Questa ragazzina ha insegnato a tutti noi il senso di questa protesta. Quelli che spaccano le vetrine, sono solo dei poveri imbecilli”.