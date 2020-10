«Ilicic ha avuto il Coronavirus ed ha sofferto molto, è caduto in depressione per questo. Arriva un momento in cui la testa esplode. Per fortuna ora si è ripreso e sta bene, per noi è davvero importante.

Forse l’anno scorso l’Atalanta è stata una sorpresa, ma con il cammino in Champions si è fatta un nome e può rendere la vita dura a qualsiasi squadra. Sappiamo bene che dietro rischiamo, ma il calcio offensivo ci ha regalato ottimi risultati. Mettiamo tanta gente in area e abbiamo la capacità di segnare molti goal».





Queste le parole del centrocampista dell’Atalanta, Papu Gomez, rilasciate ai microfoni di TyC Sports in merito al suo compagno di squadra, Josip Ilicic.