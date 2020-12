Intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria contro il Palermo, Marco Marchionni, tecnico del Foggia, si è espresso così:

«E’ doveroso dedicare la vittoria a Federico Gentile che è stato protagonista di un episodio spiacevole in settimana. I ragazzi hanno giocato per lui che è venuto allo stadio, ci ha sostenuti e abbiamo sentito la sua presenza.





Abbiamo fatto quello che avevamo preparato e non era facile in un campo difficile con la pioggia. Bisogna fare un applauso a questi ragazzi che oggi sono scesi in campo con le giuste motivazioni per volere a tutti i costi la vittoria. Pretendo ancora di più dalla squadra, non c’è una soddisfazione per me.

Ora loro stanno prendendo consapevolezza che quello che stiamo facendo è utile per vincere le partite. Non è la miglior prestazione del Foggia, avevo già detto che la partita migliore di squadra è stata a Teramo.

Potevamo fare qualche gol in più che non abbiamo fatto perché queste partite bisogna chiuderle con altri gol. Non prendere gol dà fiducia al reparto difensivo».