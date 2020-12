Intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria contro il Palermo, Marco Marchionni, tecnico del Foggia, si è espresso così:

«La squadra ha sempre cercato la rete ed è stata propositiva, infatti, D’Andrea molte volte si è trovato in fuorigioco. Bisogna prima guardare dietro di noi in classifica. Inutile guardare la nostra posizione.





L’aspetto importante è che i ragazzi siano contenti di questa vittoria, ora c’è tanta fiducia.

Anelli non si può criticare perché è uno dei migliori difensori che abbiamo, sta dimostrando che se la gente parla lui deve rispondere in campo. Per me Anelli è un punto fondamentale perché sta dimostrando e si mette a disposizione della squadra».