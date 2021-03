Intervenuto in conferenza stampa al termine del match contro la Viterbese, Marco Marchionni, tecnico del Foggia, si è espresso così in merito alla prestazione della sua squadra. Ecco le sue parole:

«Un punto guadagnato o due persi? Per come abbiamo giocato possiamo anche dire due punti persi. La squadra ha cercato la vittoria e tutte le situazioni che conoscevamo. Abbiamo preso un gol evitabile perché eravamo piatti. Dispiace perché viene ridimensionata la prestazione fatta dai ragazzi e a me sono piaciuti.





I ragazzi hanno fatto una grande prestazione e non era facile perché la Viterbese gioca a calcio e mette in difficoltà, ma non è riuscita a fare tiri in porta. Manovra lenta e finale nervoso? E’ stata lenta per l’atteggiamento della squadra avversaria, che si rintanava e noi non riuscivamo a trovare l’uomo libero.

Per quanto riguarda il nervosismo dico che ci vuole rispetto: se lo si dà, lo si riceve. Io sono stato buttato fuori per aver detto ai miei giocatori di lasciar perdere e di tornare a giocare. Quando sbaglio me ne assumo le responsabilità, ma qui non credo di aver mancato di rispetto con nessuno».