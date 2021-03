Intervenuto in conferenza stampa, Antonio Calabro, tecnico del Catanzaro, si è espresso così:

«Eravamo stati chiari alla vigilia: se avessimo vinto, avremmo potuto guardare anche davanti a noi. Se non lo avessimo fatto, avremmo dovuto guardarci alle spalle. Quindi ora possiamo guardare anche alla terza posizione, ma si darà più valore a questo successo se mercoledì vinceremo anche a Cava. Queste partite ti danno la consapevolezza di come continuare a lavorare e su che cosa magari ci sarà da migliorare.





A fine primo tempo non ho detto nulla alla squadra, credo che la squadra abbia espresso una prestazione importante in entrambi i tempi. Io penso al percorso di questa squadra, che deve continuare e anche migliorare.

Corapi? L’ho sentito al telefono, si è messo a disposizione, si è sacrificato, poi purtroppo per altre cause, non quelle legate al ginocchio, ha dovuto rinunciare dopo pochi minuti. Stava meglio, sono riusciti a far rientrare la spalla e dovrebbe rientrare a casa questa sera».