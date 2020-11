«Il Catania è alla pari con tutte le big della C. Società seria, giocatori di categoria, il tecnico è preparato, fa giocare la squadra al meglio e presto arriveranno i risultati con regolarità.

Ad Avellino sarà una gara tosta come le altre il campionato è infernale con la Ternana favorita ma il girone C può stravolgere la griglia ed il Catania è in grado di giocarsela ovunque, lottando per i Play Off».





Queste le parole dell’ex giocatore del Catania, Giovanni Marchese, rilasciate ai microfoni di “La Sicilia” in merito alla squadra etnea.