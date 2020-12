Steve Hodge, ex centrocampista dell’Inghilterra, ha un cimelio molto importante che molti appassionati di calcio gli invidiano. Il cimelio sarebbe la maglia di Diego Armando Maradona indossata nel quarto di finale di Messico 86 contro l’Inghilterra, la partita passata alla storia per i due gol del campione argentino, uno con la mano e l’altro considerato il gol del secolo.

Hodge ha voluto rilasciare delle dichiarazioni ai microfoni di “Agi” in merito alla preziosa maglietta: «È nelle mie mani da 34 anni e ha un grande valore sentimentale. Le persone hanno bussato alla mia porta ininterrottamente e il mio telefono non ha mai smesso di squillare con radio e televisioni, da tutto il mondo. Non è stato bello. Ho letto sul web che sto vendendo la maglia per arricchirmi. Lo trovo irrispettoso e totalmente sbagliato. La maglia non è in vendita».





La maglia quindi rimarrà di proprietà di Hodge, ma intanto è esposta al al National Football Museum di Manchester.