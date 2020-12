Il vaccino anticovid potrebbe essere stoccato a Palermo. Infatti secondo quanto riporta “Gds.it” all’aeroporto Falcone e Borsellino sono arrivate due celle frigorifere per conservare al meglio il vaccino.

A commentare la notizia ci ha pensato l’amministratore delegato della Gesap, Giovanni Scalia, ai microfoni di “Gds.it”: «L’aeroporto resta un punto di riferimento per lo stoccaggio delle merci, e per questo motivo abbiamo messo a disposizione le due celle frigorifere per il mantenimento delle basse temperature, che potranno essere utili alla fondamentale conservazione dei vaccini anti-covid».