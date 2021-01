Continuano le indagini in Argentina per ricostruire il patrimonio di Diego Armando Maradona in modo da poter quantificare e definire l’eredità destinata ai figli, ai parenti e alle ex compagne.

Secondo quanto riporta “Corrieredellosport.it”, la magistratura ha scoperto alcune firme contraffatte dal dottor Luque (il neurochirurgo di Maradona), e ha trovato due casseforti dal contenuto misterioso custodite a Dubai. Al momento, da una stima approssimativa, il patrimonio del Diez dovrebbe ammontare a circa 500 milioni di dollari.