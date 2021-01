Daniele Cacia, ormai prossimo al ritiro, ha rivelato un retroscena passato riguardante il club rosanero:

«Io vicino al Palermo di Gattuso? Verissimo – ha dichiarato a “Speciale Calciomercato”, in onda su Calcio Napoli 24 Tv – venivo dal campionato vinto con l’Hellas e il Palermo mi cercava insistentemente. Se fosse partito Hernandez, io sarei andato in Sicilia, ma alla fine non partì e io persi entrambe le cose, perché presi tempo col Verona e non andai a Palermo».