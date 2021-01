Francesca Brambilla, nel salotto di “Tiki Taka”, è tornata a parlare di Gonzalo Higuain.

«Higuain è ossessivo-compulsivo. Se tu lo blocchi, ti scrive messaggi con un altro numero dopo due minuti. È da un anno che non mi scrive più, quando era in Italia mi chiamava», ha rivelato la Brambilla, che ha specificato però di non aver mai ceduto al corteggiamento di Gonzalo.