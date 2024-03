Mantova, profumo di B: il nuovo Martelli potrà ospitare 12-13mila spettatori

Con nove punti di vantaggio sul Padova, il Mantova vede sempre più vicina la Serie B. La capolista del Girone A di Serie C non intende farsi trovare impreparata in caso di una promozione quasi certa e punta dunque a migliorare il proprio stadio. Infatti la società ha messo in conto 2,86 milioni di euro per i lavori e approvando una variazione al bilancio previsionale del 2024, ricavando uno spazio negli investimenti da finanziarsi tramite mutui. Nel caso, il mutuo per lo stadio avrà durata quindicennale. Al termine dei lavori, lo stadio Martelli potrà ospitare ben 12-13 mila spettatori contro gli attuali 7.367.

A riportarlo è “La Voce di Mantova”, che poi aggiunge: “Il mutuo, mette le mani avanti l’assessore al bilancio Giovanni Buvoli , sarà modulato in base ai risultati: 1 milione andrà alla riqualificazione dei distinti da subito, ma il resto (solo le nuove luci peseranno per mezzo milione) si farà solo in caso di promozione del Mantova. Viceversa quel mutuo verrà rimodulato per difetto”.