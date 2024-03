Zeman non smette: «Ritorno»

L’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” si sofferma su Zeman che dopo l’operazione non smette con il calcio.

Prima uscita pubblica dopo l’operazione chirurgica per l’ex allenatore del Pescara Zdenek Zeman che ieri sera è stato ospite a Spoltore di una iniziativa curata dalla locale amministrazione e denominata “4-3-3, il gioco di Zeman”. Sala consiliare gremita con la presenza anche dell’attuale allenatore Giovanni Bucaro e dei calciatori Merola, De Marco, Dagasso ed Accornero. Il boemo è apparso in buona forma e si è concesso all’abbraccio dei tifosi, ribadendo la volontà di voler tornare a lavorare sul campo.

«Stavo meglio prima ma mi hanno assicurato che mi hanno rifatto nuovo e fra qualche tempo starò di nuovo come prima e meglio di prima. Il dottore mi ha rifatto nuovo e mi ha detto che potrò tornare a fare quello che mi piace sempre che qualche squadra mi dia la possibilità. Ho sentito affetto, ricevuto tanti messaggi di incoraggiamento e sono contento che mi seguono ancora nonostante tutto».

Fino a qualche settimana fa sulla panchina biancazzurra, Zeman ha parlato anche dell’attuale momento non brillante della squadra reduce dal pari in extremis in casa con la Carrarese: «Sono attaccato a questa squadra. Ci sono in organico ragazzi giovani e penso che in futuro avranno possibilità di farsi valere. Non è un momento semplice. Bucaro lo sento ogni tanto, i ragazzi no, ma mi auguro che riescano a dimostrare le qualità che hanno. Il modulo? Visti gli ultimi risultati penso che si dovrebbe fare qualcosa di diverso ma la squadra è stata costruita per il 4-3-3. E il miglior momento è uscito a fine partita con questo modulo».