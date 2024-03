Crotone, Baldini: «Devo capire cosa succede ai ragazzi, altrimenti vado via»

Il tecnico del Crotone, Silvio Baldini ha parlato in conferenza stampa commentando il momento negativo della sua squadra.

Ecco le sue parole:

«Io faccio l’allenatore e devo cercare di difenderli. Senza prendere in giro nessuno. Ci sono delle fragilità nel gruppo che non mi sarei mai aspettato, da parte di ragazzi che giocano a calcio e capaci di perdersi in un bicchiere d’acqua contro avversari normali. E soprattutto quando inizia il secondo tempo che la squadra perde tutti i riferimenti e tutto quello che c’è di buono. Non riesco davvero a capire perché accade questo, ed in queste situazioni, se mi rendessi conto di non avere la stima e affetto della società non esiterei un istante a prendere la macchina e tornarmene a casa. Anche perché ho un’età ormai per la quale mi secca anche raccogliere questo tipo di figure. E siccome ho le spalle larghe oltre a sentire la fiducia e la volontà della società di aiutami, non mi va di alzare bandiera bianca, anche se in queste circostanze sarebbe la cosa più logica».

«Si può perdere, ma non in questo modo sono giocatori deboli e in difficoltà. E io devo cercare di far capire che qui stiamo lavorando tutti per venire a capo di questa situazione. E non mi va neppure di andare giù con la scure, quando sanno anche loro che non è un figura che li rispecchia. Di sicuro non si può lasciare il giorno libero, come programmato, ad un gruppo di ragazzi che fanno una figura del genere».

«Le soluzioni sono due o piglio la macchina e vado via, oppure cercare di andare in fondo al problema e capire cosa attanaglia i ragazzi. Per quanto riguarda le responsabilità sulla sconfitta Baldini afferma: “Anche io ho le mie colpe, la squadra vedo di costruirla in un certo modo ma faccio i miei errori. E li commetto perché sono valutazioni mie e non attraverso suggerimento. I moduli li ho fatti tutti in carriera, e può anche essere che quello proposto non sia il più adeguato. Ma la difficoltà maggiore che vedo è nella reattività di trovare le soluzioni in campo».