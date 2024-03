Padova, Cretella: «Ho seguito da vicino la doppia finale contro il Palermo. Spero nella B»

Carmine Cretella, centrocampista del Padova, ai microfoni di TrivenetoGoal.it ha parlato del cammino del club e degli obiettivi.

Di seguito le sue parole:

«Partiamo subito con un curioso aneddoto. Ho seguito da molto vicino la doppia finale contro il Palermo perché era già tutto fatto per il mio passaggio in biancoscudato. Spero che quella Serie B sfumata più volte possa essere conquistata quest’anno con questo fantastico gruppo. La finale? A confronto ci saranno due piazze importanti che cercheranno entrambe di alzare il trofeo. A livello personale è stato un anno di grandi difficoltà, tre infortuni pesantissimi che hanno limitato il mio impegno in campo. Sono rientrato proprio in occasione della semifinale contro la Lucchese e poi contro il Vicenza nel finale. Le parole di mister Torrente mi fanno molto piacere. Mi aspetto un grande apporto da parte del pubblico sia in questa finale, sia se dovessimo affrontare i playoff. Proprio a riguardo dei playoff non sarà semplice rimanere fermi per così tanto tempo. Ricaricheremo le energie sia mentali che fisiche per dare il tutto per tutto».