Mantova-Frosinone, Possanzini: «Vittoria da squadra intelligente»

Al termine della sfida tra Mantova e Frosinone è intervenuto il tecnico Possanzini per commentare la vittoria.

«I ragazzi sono contenti, ci mancava la vittoria che avremmo meritato nelle prestazioni precedenti. Oggi è arrivata, grazie a un po’ di fortuna ma anche alla qualità che è venuta fuori oggi più che mai. É stata una partita complicata, diversa da come l’avevamo preparata, ma i ragazzi sanno riconoscere le situazioni. È diventata una partita verticale, potevamo palleggiare e non l’abbiamo fatto. Sentivamo l’importanza della partita, non dico che avevamo timore ma si sono viste delle scelte più conservative: a ogni modo la squadra ha dimostrato che si può vincere anche in altre maniere, abbiamo fatto prestazioni migliori. Rispetto ad altre volte siamo stati concreti, c’è anche un po’ di fortuna ma sono tante le situazioni. Va bene così, ho la fortuna di avere dei giocatori che riescono a interpretare bene le partite e fare sia possesso palla ma anche a sfondare gli spazi che ci lasciano. È stata una vittoria di una squadra intelligente, abbiamo fatto del lavoro sporco che non siamo abituati a fare. Ho apprezzato tantissimo, mi sentivo quasi in difficoltà. Il merito non è mio, ma dei giocatori, vorrei che i cori fossero più per me che per loro visto che sono i protagonisti. I tifosi veri ci sostengono, fanno come gli innamorati che amano anche i difetti della propria donna. Mi fa ovviamente tanto piacere».