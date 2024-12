Cittadella-Reggiana, Dal Canto: «Serve continuità, veniamo dai match contro Samp e Palermo»

Al termine della sfida tra Cittadella e Reggiana, finita 3-1 per i padroni di casa, è intervenuto il tecnico dei granata Dal Canto per parlare della sfida:

«I cambi non erano preventivati, la seconda punta l’avrei messa a prescindere, magari con un altro centrocampista offensivo a seconda dell’esigenza. Sono contento perchè abbiamo dato continuità all’intensità di Cremona. Normale che con due punte di ruolo siamo più pericolosi, ma oggi se fossimo andati sotto sarebbe diventata un’altra sfida difficile. L’ho sempre detto che quando uno non sta bene non guarisce subito. Lo fa piano piano. Penso ai giocatori che si sono sgravati dal peso di non vincere in casa da un anno. Diventa difficile da digerire anche per chi veniva dalla passata stagione. Abbiamo scalato una posizione in classifica, non cambia tanto. Dobbiamo saper stare fino alla fine nelle sabbie mobili. Il gruppo deve cercare continuità. Veniamo da due partite tipo Sampdoria e Palermo. Con il Südtirol è un altro esame perchè è uno scontro diretto. Il Druso è un campo caldo e loro vengono da due risultati utili consecutivi. È una partita delicata. Su Casolari la mia preoccupazione è di recuperare i giocatori fuori. Possiamo giocarcela con tutti, l’organico costruito è sufficiente per la salvezza, poi se servirà intervenire la società farà le valutazioni giuste. C’è un trascorso che parla da solo».