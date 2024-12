Modena-Pisa, Inzaghi: «Voltiamo pagina in fretta»

Al termine della sfida tra Modena e Pisa, con la vittoria dei padroni di casa per 1-0, è intervenuto il tecnico dei toscani Inzaghi:

«Non siamo stati il solito Pisa. Non tutte le gare nascono allo stesso modo. Dovevamo avere più pazienza anche nel finale. Nessuno però ci toglie i nostri 37 punti e le nostre certezze. Voltiamo pagina in fretta. E’ chiaro che non siamo stati brillanti e soprattutto un gol così non lo devi prendere. La gara tutto sommato era stata anche equilibrataDobbiamo crescere ma questa è la serie B, complimenti al Modena che ha fatto una bella partita. Faceva strano vedere il Modena con quella classifica. Mandelli sta facendo ottime cose, per me sono una squadra che può ambire ai playoff. Hanno giocato alla pari contro di noi, gli fanno fatti i complimenti. Di solito i centravanti li serviamo meglio, c’è stata anche la bravura dell’avversario. Non è stata la nostra miglior giornata ma con 10 tiri a 7 un pari una squadra come la nostra deve quanto meno non perderla. Anche loro hanno fatto un salvataggio sulla linea. Abbiamo però fatto un po’ troppa confusione e soprattutto non devi prendere un gol».