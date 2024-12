Catanzaro-Spezia, D’Angelo: «Non fossilizziamoci sulla classifica»

Al termine della sfida terminata per 0-1 in favore dei bianconeri è intervenuto il tecnico D’Angelo per commentare la sfida:

«Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, meglio del Catanzaro. Avremmo dovuto trovare lo 0-2, poi nella ripresa ci hanno messo molto in difficoltà. Per 70 minuti abbiamo tenuto il campo meglio dei nostri avversari, poi negli ultimi 20 abbiamo inevitabilmente sofferto. Degli Innocenti sta facendo molto bene, Bandinelli invece aveva qualche problema, per questo ho deciso di puntare sul primo. Con Falcinelli volevo un calciatore che cucisse meglio il gioco, Bertola invece è uscito per il colpo al volto subito poco prima dell’intervallo. Non credo il divario tra le prime tre e il resto del campionato sia effettivamente quello espresso finora dalla classifica. La partita di oggi ne è la prova, perché il Catanzaro ha dimostrato di essere una grande squadra. L’anno scorso ci siamo salvati all’ultima giornata, chiaro che essere così in alto sia la testimonianza del grande lavoro che stiamo facendo. Non fossilizziamoci però sulla classifica, perché il campionato è ancora molto lungo. Io vicino al Catanzaro nel 2017? Vero, ne ho parlato con il presidente Noto anche prima della partita. Direi che però alla fine è comunque andata bene a tutti, visto che sia io che i giallorossi siamo arrivati in Serie B».