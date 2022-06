Intervistato da “Il Gazzettino” Pippo Maniero ha parlato in merito alla finale tra Palermo e Padova:

«So cosa vuole dire giocare a Palermo con quarantamila persone che ti caricano. Non è che il Padova non abbia dato il cento per cento, è stato sovrastato. Metti poi che i giocatori più rappresentativi stecchino la partita e diventa tutto più difficile: Ronaldo, Chiricò, lo stesso Ceravolo che era partito bene. Ma si vedeva che una squadra andava al doppio dell’altra».