Intervistato da “Il Gazzettino” Fulvio Simonini ha parlato così in merito a Palermo-Padova, vinta dai rosanero:

«In una squadra si vince e si perde tutti insieme. Se hai una società brava e giocatori scarsi non vinci, come pure se non c’è una gestione adeguata. Sono stati investiti tanti soldi, per cui la società ha fatto il suo sotto questo aspetto. Ma sotto altri aspetti, come quelli organizzativi, gestionali e di rapporti con la città, ha lasciato a desiderare. Quanto alla squadra, fare tutti i punti che ha fatto in questi due anni e non andare in B sembra incredibile. Di contro questi ragazzi mi sembrano un po’ fragili a livello caratteriale. E se il leader è Ronaldo, vuole dire che qualcosa non va perché anche lui è molto fragile. Il fatto che sia sempre nervoso e che in una finale dia una capocciata all’avversario, non sta né in cielo e né in terra. Lui che è il capitano dovrebbe essere l’immagine della società».