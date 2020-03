Il tecnico del Corigliano, Mangiapane, ha parlato ai microfoni ufficiali del club in vista della sfida contro il Palermo. Ecco le sue parole e il video con le dichiarazioni in basso: «La città di Palermo non merita di andare in questi stadi, merita palcoscenici importanti. Il problema è che adesso si trova ad affrontare un campiona di serie D che non è facile».

https://www.youtube.com/watch?v=6rypY0tCTBg&fbclid=IwAR2CgR0bH9vBHgRtNxparO4Gg4WQ-PfCK8_4DR_yeK8VnyFnlcC4yU1U70M