«C’è ancora tanta amarezza per la partita contro il Savoia, abbiamo fatto una grande prestazione su un campo difficile , credo che ai punti avremmo meritato il pareggio. Siamo riusciti a passare in vantaggio senza soffrire nulla nel primo tempo, poi gli errori ci sono costati cari. Siamo stati poco incisivi sottoporta e abbiamo pagato gli errori». Queste le parole di Cosimo Cosenza, capitano del Corigliano, rilasciate ai microfoni della nostra redazione in merito alla partita contro il Savoia.