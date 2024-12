Mandelli presenta Modena-Salernitana: «Affrontiamo squadra di livello importante»

Alla vigilia della sfida tra Modena e Salernitana è intervenuto il tecnico dei padroni di casa Mandelli. L’allenatore si è espresso anche sulla situazione dei suoi.

«Ci siamo allenati bene anche questa settimana, c’è la voglia di fare un filotto importante per poter navigare in acque più tranquille. Avere una rosa così competitiva e quasi al completo mi permette di avere tante opzioni. I ragazzi stanno dimostrando di voler giocare tutti, devo dare merito a loro di farsi trovare sempre pronti ed essere sempre disponibili, mettono tutti a servizio della squadra la loro professionalità. Salernitana? Dalle scorse partite dobbiamo portarci dietro quello che di buono è stato fatto, allo stesso tempo cercando di limare gli errori fatti. Sicuramente la Salernitana è una squadra di livello importante con valori per poter stare nella zona alta della classifica. Spetterà noi affrontarla nel migliore dei modi».