Spezia, Soleri: «Siamo ritornati al campo per cercare di ritrovare la vittoria»

Edoardo Soleri, attaccante dello Spezia, ha rilasciato un’intervista a margine di un evento presso il negozio del club bianconero. Il calciatore si è anche espresso parlando dei tifosi.

«Quando siamo ritornati al campo ci siamo messi a lavorare per cercare di ritrovare la vittoria. Sappiamo quando sia importante la continuità in questo campionato e domenica affronteremo una squadra difficile come il Cittadella. Ci stiamo preparando al meglio per portare a casa i tre punti. Il Cittadella ogni anno in questa categoria si dimostra squadra ostica, ma ci stiamo preparando per arrivare al meglio per affrontarlo. Il campionato di Serie B è molto equilibrato e devi essere sempre preparato al meglio per affrontare ogni avversario. Ora c’è il Cittadella, poi il Mantova, ma siamo contenti che torneranno i nostri tifosi, perché ci servono. Curva Ferrovia? Per noi tornare a giocare davanti a loro con la curva aperta è importante. Nelle ultime gare abbiamo sentito un po’ la differenza, ma per fortuna non ha influito sui risultati. Finalmente hanno uno stadio che si sta migliorando anno dopo anno e io l’ho visto dato che ero qui qualche anno fa. Con loro in campo abbiamo una spinta in più, ci teniamo a fare bene ma pensiamo di partita in partita».