Alvini presenta Cosenza-Frosinone: «Loro hanno fatto risultati importanti, pareggiando con Pisa e Palermo»

Alla vigilia della sfida fra Cosenza e Frosinone è intervenuto il tecnico dei padroni di casa Alvini. L’allenatore ha parlato anche del momento attraversato dai suoi.

«bbiamo grande rispetto per ogni avversario, ogni squadra porta in campo i propri punti di forza e il Frosinone ne ha. Nelle ultime gare ha fatto risultati importanti, ha pareggiato in dieci contro il Pisa, poi col Palermo e ha battuto il Cesena. Ma quello che mi interessa è ciò che vogliamo fare noi al di là dell’avversario”.

“Il Frosinone è un’ottima squadra, costruita per obiettivi diversi sa dove si trova attualmente. Nelle ultime partite ha sicuramente trovato un equilibrio, ma secondo me ce l’aveva anche prima. Sarà una squadra che verrà qui per proseguire il suo cammino. C’è massimo rispetto per loro, per la qualità che hanno e le loro caratteristiche»