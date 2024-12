Colantuono presenta Modena-Salernitana: «Gara difficile contro avversario di categoria che sfrutta la fisicità»

Alla vigilia della sfida tra Modena e Salernitana è intervenuto il tecnico dei granata Colantuono. L’allenatore si è soffermato anche della situazione delicata dei suoi:

«Il Modena è un’ottima squadra, il classico avversario di categoria che può mettere in difficoltà chiunque. Un paio di calciatori li ho anche allenati: Caldara l’ho fatto esordire io, Palumbo era giovanissimo quando è arrivato alla Salernitana e oggi lì è un leader. Sono ben allenati e occorrerà una prestazione ottima e importante senza guardare troppo la classifica pur con la consapevolezza che, in un torneo così equilibrato, 2-3 vittorie di fila ti consentono di attaccarti al treno. Rosa? Tutti sono calciatori importanti, lo hanno dimostrato nella gara con la Carrarese che non era assolutamente facile. E domani sarà una sfida uguale. Quanto ad Adelaide, non è ancora al 100% e ci stiamo rendendo conto che sia un valore aggiunto e che abbia un altro passo. Lo stiamo gestendo per evitare altri tipi di problematiche, ma è in costante crescita e siamo certi che possa fornire un grande contributo. E’ un ragazzo forte, di spessore per la categoria. Su questo non ci sono dubbi. Che gara sarà? Gara difficile, contro un avversario di categoria che sfrutta la fisicità dei difensori mandandone tanti a segno sulle palle inattive. Bisognerà stare molto attenti, quando una squadra riesce ad essere equilibrata in entrambe le fasi può puoi far prevalere il tasso tecnico superiore. Se oggi in rifinitura non dovesse accadere nulla vorrei dare continuità alla formazione che ha ben figurato contro la Carrarese, il mio complimento è esteso anche ai calciatori che sono entrati nella ripresa e che hanno offerto il proprio contributo come testimoniato dal gol di Simy. La continuità per noi è fondamentale».