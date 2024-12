Longo presenta Bari-Cesena: «Mignani qui ha fatto la storia. Vorrei lasciare il segno come lui»

Alla vigilia della sfida tra Bari e Cesena è intervenuto il tecnico dei galletti Longo. L’allenatore ha parlato anche del percorso fatto da Mignani a Bari.

«Siamo lì in classifica con loro, è giusto giocarci la possibilità di sorpasso in casa. Il Cesena è forte, ha qualità, è stato costruito molto bene con diverse caratteristiche. Una squadra allenata molto bene da Mignani, che qui ha fatto cose davvero importanti. Sappiamo che gioca bene a calcio, facendo due fasi fatte bene con giocatori di gamba. In più c’è Shpendi che è un giocatore sopra la media per la B. Dobbiamo continuare a misurarci partita per partita e provare a superare quest’ostacolo, provando a confermare quanto fatto di buono in questo quasi girone d’andata. La classifica è cortissima, domani dovremo dare il massimo per sfruttare l’opportunità senza mollare un secondo. Il Bari è completo nell’organico? Le difficoltà nei secondi tempi capitano anche per un fattore psicologico, dove abbiamo mancato nella chiusura della partita. Quando facciamo le disamine bisogna ricordarsi anche dell’avversario, non si può essere padroni della partita per 90 minuti. Per questo mi arrabbio quando non chiudiamo le partita, perché in questo campionato gli avversari tornano sempre. Questo finora è sempre stato il nostro limite. Poi in una sola sessione di calciomercato è difficile fare tutto al meglio, Magalini e Di Cesare hanno fatto un ottimo lavoro. I cambiamenti, gli aggiustamenti hanno bisogno di tempo. Noi cambiando 15-16 giocatori abbiamo fatto un ottimo lavoro. A gennaio se ci saranno opportunità di migliorare mi auguro che avremo la forza di farlo».

«Cesena? Sono una squadra forte, credo si giocheranno i playoff fino alla fine. L’avversario è particolarmente temibile, ma dobbiamo concentrarci su quello che dobbiamo fare noi. Adesso affronteremo tante corazzate, dovremo misurarci ogni volta alzando l’asticella. Ci vorrà una partita attenta, gagliarda, perché anche loro saranno preoccupati di noi. Mignani? Ha fatto la storia a Bari, è un ottimo allenatore. Mi piacerebbe lasciare il segno come lui. Tutto quello che il pubblico gli riserverà sarà tutto meritato».