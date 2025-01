Mandelli presenta Modena-Mantova: «Mercato? Le voci possono distrarre»

Alla vigilia della sfida tra Modena e Mantova, è intervenuto il tecnico dei cardellini Mandelli per presentare la sfida:

«All’andata abbiamo disputato un’ottima gara, ci è dispiaciuto essere rimasti in 10 negli ultimi 20 minuti, secondo me avevamo ancora energie importanti. E’ una squadra da affrontare con attenzione, ha una forte identità. Dobbiamo ripartire dalla gara di Cremona, che ci ha lasciato tante cose positive. Calciomercato? Le voci possono distrarre, si sa che la maggior parte delle trattative invernali si concretizzano negli ultimi giorni di mercato. In settimana abbiamo chiuso il piacevole ritorno di Seculin e l’arrivo di Kamate, un ragazzo che la società seguiva già dall’anno scorso quando era in Primavera ed è un prospetto importante. Infermeria? Sicuramente Ponsi non sarà della partita. Cauz lo abbiamo recuperato un po’ in extremis, faremo delle valutazioni con lo staff medico a ridosso della gara per capire se è il caso di rischiarlo».