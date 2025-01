Dal Canto presenta Cittadella-Spezia: «Sarà una gara super difficile»

Alla vigilia della sfida tra Cittadella e Spezia, è intervenuto il tecnico dei granata Dal Canto per presentare la sfida:

«Abbiamo Kastrati con il problema già noto. Sugli altri infortunati non ci sono novità. C’è qualche acciacco, da valutare, ma altro fortunatamente non c’è. I convocati ancora non li ho fatti perché vogliamo valutare tutto a 360° con l’idea di fare la scelta migliore perché l’unico pensiero sia la partita. Anche in relazione al mercato. Sullo Spezia? Sarà una gara super difficile e il valore della squadra che affronteremo lo dice la classifica. Sono in grande condizione ambientale dopo i successi nel derby con la Carrarese e nello scontro diretto col Sassuolo. Dovremo cercare di sbagliare poco contro un avversario che avrà la supremazia del campo. Non parlo di qualità tecniche perché non sarebbe giusto, ma sul piano fisico lo Spezia ha una netta supremazia. E io non posso tirare per il collo i miei ragazzi per cercare di allungarli».