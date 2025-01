Castori presenta Sudtirol-Reggiana: «Avversario di valore, come dimostra la vittoria contro il Palermo»

Alla vigilia della sfida tra Sudtirol e Reggiana, è intervenuto il tecnico del Sudtirol Castori per presentare la sfida:

«Permettetemi innanzitutto di rivolgere un pensiero a Karim Zedadka, che a Frosinone ha riportato un serio infortunio. Gli rivolgo l’augurio di pronta guarigione, nei modi e nei tempi previsti e nel migliore dei modi. Avversario? La Reggiana è un avversario di valore, come dimostra la recente vittoria contro il Palermo. È una squadra in condizione, e per questo dobbiamo prepararci al massimo. Tuttavia, è fondamentale che la nostra squadra mantenga un’identità chiara e lavori costantemente sui propri punti di forza e debolezze. L’avversario cambia ogni partita, ma noi dobbiamo concentrarci su ciò che possiamo controllare. Vincere a Frosinone è stato un passo importante, ma ora è cruciale dare continuità al nostro percorso. Il girone di ritorno lascia sempre meno margine di errore, ed è essenziale affrontare ogni partita con l’obiettivo di raccogliere punti. In settimana abbiamo lavorato bene. Per il centrocampo valuteremo le opzioni a disposizione, cercando di mantenere un approccio propositivo. Che giochino Arrigoni, Praszelik o Martini nella posizione centrale, l’importante è rispettare i nostri riferimenti tattici e restare compatti in campo. Opportunità? Con l’infortunio di Zedadka, si apre un’importante opportunità per Simone Davi, che ha dimostrato grande affidabilità e si è fatto trovare pronto a Frosinone. Siamo fiduciosi del contributo che saprà dare alla squadra».