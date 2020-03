Il ct della Nazionale, Mancini, ha parlato a “90′ minuto”. Ecco le sue parole: «Oggi la cosa più importante è tutelare le persone che sono in ospedale: non possiamo perdere vite umane in questo modo. Se sarà necessario rinviare l’Europeo, noi ci adatteremo: avremmo vinto quest’anno, vinceremo il prossimo anno». Sul possibile rinvio: «Martedì c’è una riunione dell’Uefa e sapremo meglio le cose e magari anche come andrà a finire questa stagione, se decideranno di rinviare l’Europeo o meno. Io penso che si debba superare il picco dell’emergenza, poi parleremo del resto. Ora dobbiamo tutelare la salute dei giocatori: decideremo più avanti, si può farlo anche ad aprile, quando sarà tutto più bello». Augurandosi che l’emergenza sanitaria finisca presto, Mancini ha poi tracciato un’ipotetica griglia di partenza per l’Europeo: «La Francia è la squadra più collaudata, campione del mondo in carica, dunque partirà per vincere – ha sottolineato il ct azzurro – Tutte le altre nazionali sono ripartite come noi o poco prima: penso a Germania, Spagna e anche Inghilterra».