Nella giornata di oggi sta girando la notizia della morte del portiere della Juventus Buffon. Si tratta però in realtà della solita catena di virus in arrivo dal numero +39-3476301066. Secondo quanto riporta “Calciowe .eu”, però “ATTENZIONE: Sta girando la foto di Buffon morto in un incidente. Non aprite è un virus e non accettate la chiamata +39-3476301066 è un virus”. Il portiere bianconero sta benissimo e lo “scherzo” se così si può chiamare, è sicuramente di cattivo gusto.