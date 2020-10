Dopo lo scivolone sono arrivate le scuse. Roberto Mancini non ha perso tempo per fare mea culpa dopo la vignetta pubblicata, e non rimossa, sul suo profilo Instagram relativa ai malati di Coronavirus.

Il Commissario tecnico finito nell’occhio del ciclone, su Twitter ha dichiarato:





“Ho soltanto condiviso una vignetta che mi è sembrata sdrammatizzare un momento così complicato. Tutto qui. Non c’era alcun messaggio sottinteso e nessuna intenzione di mancare di rispetto ai malati e alle vittime di covid-19, se così fosse me ne scuso”.