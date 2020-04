Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, Roberto Mancini, commissario tecnico della Nazionale italiana, si è espresso così in merito al rinvio degli Europei al 2021. Ecco le sue parole: «Nessuno più di noi avrebbe voluto giocarli, è una grande amarezza. La cosa più difficile da accettare, però, è che se ne sono andate tante persone. A livello calcistico, che in questa situazione passa in secondo piano, a noi può andar bene: siamo una squadra giovane e avremo altro tempo per migliorare. Con un anno in più i ragazzi giocheranno ancora partite importanti, anche se ci saranno poche occasioni per allenarci. Se ci sarò ance ai Mondiali? Vedremo, io spero di essere il ct della Nazionale che torna a vincere gli Europei».