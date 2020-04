Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport”, Moreno Longo, tecnico del Torino, si è espresso così in merito alla possibile ripresa del campionato e di Andrea Belotti: «In questo momento siamo tutti sullo stesso livello, è tanti giorni che siamo a casa e lontani dai campi e la condizione atletica è pressoché identica. Spero che i miei giocatori si presentino bene quando si ripartirà, sarebbe un dettaglio importante. Cerchiamo di rimanere in contatto il più possibile, quotidianamente i ragazzi hanno contatti e con lo staff: hanno tabelle personalizzate, abbiamo evitato allenamenti di gruppo ma dobbiamo migliorare anche l’affiatamento di gruppo. Ogni giocatore ha spazi e attrezzi diversi, abbiamo ovviato per la situazione singola. Per quanto è possibile, cerchiamo di tenerli il più allenati possibile. Come si lavora con Andrea Belotti? Per un allenatore lavorare con Belotti è un lusso: è un gran calciatore e un grande uomo, tutti gli allenatori lo vorrebbero e mi ritengo fortunato ad averlo, con lui immaginiamo di poter riprendere questo campionato nel migliore dei modi. Quando penso di tornare in campo? Oggi parlare di un’ipotetica ripresa è difficile, le condizioni del paese sono drammatiche: lo trovo azzardato pensare di tornare in campo».