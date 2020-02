Secondo quanto riportato dal “Mirror”, l’attaccante del Manchester United Odion Ighalo, in questo periodo non si sta allenando con i compagni ma da solo in un’altra struttura a causa del Coronavirus. Lo United vuole evitare ogni possibile rischio visto che il calciatore è stato acquistato dai cinesi dello Shanghai Shenhua. Inoltre. la società inglese ha cambiato l’hotel per il breve ritiro a Marbella, annullando, secondo quanto riportato dal “Daily Mail”, la prenotazione al “Westin La Quinta Golf Resort & Spa”, lo stesso che ha ospitato il Dalian Yifang, squadra cinese allenata da Rafa Benitez.ni