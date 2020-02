L’ex giocatore del Palermo ed attuale tecnico del Lecce Fabio Liverani, intercettato da “Tuttosport” ha parlato del suo futuro. Ecco qui di seguito le sue parole: «L’accordo è fino al 2022 ma a fine stagione faremo il punto con il club per valutare la soluzione migliore per tutti. Il Lecce per me è la priorità ma decideremo tutto alla fine del campionato».