Il difensore del Manchester City, Mendy, è finito di nuovo al centro delle critiche, dopo che per la seconda volta in sei mesi ha violato le regole del lockdown.

Secondo quanto riporta “Corrieredellosport.it”, dopo che che per capodanno il francese aveva violato la “bolla”, ora è finito di nuovo al centro delle polemiche. Stando a quanto si legge, in estate Mendy aveva invitato la modella Claudia Marino nella sua casa da oltre 5 milioni di euro nel Cheshire a partire dal 29 giugno. La ragazza arrivava da Atene, dove vive, e il governo britannico aveva imposto la quarantena fiduciaria di 14 giorni per chiunque arrivasse dall’estero. La 22enne gli avebbe inviato uno screenshot delle misure in vigore in UK. Mendy l’avrebbe quindi rassicurata: «Tu stai a casa mia. Andrà tutto bene, non controlleranno». Claudia ha ammesso al the “Sun” di essersi divertita: «Non sono ingenua, so come sono i calciatori ma ho pensato che sarebbe stata una bella esperienza. Siamo entrambi single, non stavo facendo del male a nessuno. Abbiamo bevuto qualcosa e ci siamo fatti qualche risata».