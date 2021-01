Salvo Pogliese, sindaco di Catania, torna sulla trattativa imbastita con il gruppo di Joe Tacopina per la cessione del Calcio Catania. Ecco le sue parole rilasciate a “Antenna Uno Notizie”:

«Ho avuto modo d’incontrare Tacopina, è stato un incontro molto piacevole e di grande empatia. Ho percepito l’amore per i colori rossazzuri e la nostra città con alcuni progetti ambizioni, non solo sul piano calcistico. Ci sono alcuni aspetti da chiarire. Mi sono confrontato con l’avvocato Ferraù, Gaetano Nicolosi, Riccardo Salice, Nuccio La Ferlita, Nico Le Mura, Vullo e moltissimi imprenditori eroici della Sigie che, per l’ennesima volta, ringrazio pubblicamente per il miracolo fatto il 23 luglio, una scelta assolutamente irrazionale dal punto di vista imprenditoriale ma lo hanno fatto per salvare la Serie C e la matricola. Sono sicuro che questo rinvio è solo il frutto di alcuni punti da chiarire. Tutto verrà chiarito a breve, il Catania passerà nelle mani di Tacopina con un cuore rossazzurro che batterà molto forte, con imprenditori che rimarranno oltre a Gaetano Nicolosi e sono felice di questo».