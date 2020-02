In estate il Manchester City attuerà una vera e propria rivoluzione. I calciatori dei “Citizens” stanno deludendo le aspettative e molti andranno via. Uno di questi dovrebbe essere il terzino Cancelo, arrivato la scorsa estate dalla Juventus, che si sta dimostrando un flop e sarebbe potuto partire anche a gennaio. Il terzino classe ’94, scrive “Calciomercato.it”, potrebbe tornare in Italia. Il club inglese sembra aver messo nel mirino tre calciatori dell’Inter, in particolare Sensi, Bastoni e Lautaro Martinez e in estate potrebbe esserci una mega offerta, con Cancelo utilizzata per ridurre l’esborso economico.