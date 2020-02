Domenica, al termine del match Juventus–Fiorentina, il club toscano ha protestato tanto perché non ha gradito alcune decisioni arbitrali. Il Giudice Sportivo non ha gradito questo comportamento e ha deciso di multare Joe Barone, Giancarlo Antognoni e Daniele Pradè. Le multe, si legge nel comunicato del Giudice Sportivo, sono di 25mila euro per Antognoni per avere “al termine della gara, negli spogliatoi, urlato all’arbitro, un epiteto gravemente offensivo, che non poteva essere percepito nell’esatto contenuto dal medesimo solo perché stava rientrando nello spogliatoio di competenza; alla richiesta di un Assistente di moderare i toni rivolgeva a quest’ultimo un’espressione irriguardosa”. Multa di 20mila euro per Pradè per “avere, al termine della gara, negli spogliatoi, con atteggiamento minaccioso e aggressivo, urlato al Direttore di gara un’espressione irriguardosa; alla richiesta dell’Arbitro di allontanarsi reiterava tale atteggiamento rivolgendogli un’espressione gravemente irrispettosa”. Infine multa di 10mila euro a Barone “per avere, al termine della gara, negli spogliatoi, proferito a voce alta, con gli ufficiali di gara già dentro gli spogliatoi, frasi gravemente offensive“.

Il club viola ha già preannunciato la presentazione di un ricorso per queste multe.